Hakkari'de derede kaybolan 8 yaşındaki Osman aranıyor

26.04.2026 14:54

Anadolu Ajansı

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, dereye düşen 8 yaşındaki Osman Taş'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü Korgan mezrasında yaşayan Osman Taş (8), dengesini kaybederek dereye düştü.

 

Yanındakilerin haber vermesi üzere bölgeye AFAD, JAK, belediye, sağlık, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yönlendirildi.

 

Ekipler, yöre sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda suyun içinde ve kenarında arama çalışması yaptı.

 

Şu ana kadar bir ize rastlayamayan ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

