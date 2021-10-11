Hakkari'de iki doz aşı yaptıran 117 yaşındaki kadın Kovid-19'u hafif atlattı



Beldenin Akçadam köyünde yaşayan 5 çocuk annesi ve 36 torun sahibi Engindeniz, yaklaşık 4 ay önce aralıklarla iki doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.



Aşılardan sonra Kovid-19'a yakalanarak 15 gün evde tedavi gören Engindeniz, aşıların da etkisiyle hastalığı hafif atlatarak, yeniden sağlığına kavuştu.



Hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşayan Engindeniz, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.



Engindeniz, AA muhabirine, 4 ay önce Kovid-19'a yakalandığını ve iki hafta evde karantinada kaldığını söyledi.



Bu süre zarfında ilaç kullandığını ve iyi beslenerek hastalığı atlattığını belirten Engindeniz, "Çocuklarım da bana destek oldu. Köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Önceden koyunları sağmaya yaylaya giderdim. Artık gidemiyorum, evdeki işlerle uğraşıyorum. Bahçede tavuklara yem veriyorum. İki doz aşımı da oldum. Şu an çok iyiyim. Doktora gitmeyi gerektirecek bir rahatsızlığım yok çok şükür. Ben aşımı oldum. Herkesin aşılarını olmasını istiyorum. Bu illeti başka türlü yenemeyiz." diye konuştu.



19 yıl önce eşini kaybettiğini, çocukları ve torunlarıyla yaşadığını anlatan Engindeniz, çocukluğundan beri her gün doğal süt, yoğurt, peynir ve bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri tükettiğini aktardı.



1994 yılında 30 ailenin yaşadığı köyde şu an sadece iki ailenin kaldığını bildiren Engindeniz, "Köyümüz çok güzel. Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Her şeyimiz doğal, yiyeceklerimizi kendimiz karşılıyoruz. Eskiden sürekli dağda koyun sağmaya ve pancar toplamaya çıkardım. 2 yıldır işlerimi gelinlerime bıraktım." dedi.





