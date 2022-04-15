Hakkari'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Haberler - Hakkari Haberleri Anadolu Ajansı 15.04.2022 - 15:37
Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EVG 489 plakalı kamyonet, Köprücük köyü yakınlarında yol kenarındaki benzin istasyonuna girmeye çalışan Fevzi Taşkın'ın (37) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Taşkın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan motosikletteki Muzaffer Celil, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taşkın'ın cenazesi morga götürüldü.
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