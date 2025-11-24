Hakkari'de kapanan yollar açıldı
24.11.2025 15:46
AA
Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı.
Hakkari'de geçen hafta kar yağışı etkili olmuştu.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından Yüksekova ve Şemdinli'de 22 üs bölgesinin yolu kapandı.
Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı. Zorlu koşullarda çalışma yürüterek 18 üs bölgesinin yolunu açan ekipler, kalan 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
YASAL UYARI
HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.