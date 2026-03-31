Hakkari'de kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli teslim oldu
31.03.2026 09:10
Hakkari'de arama kararı bulunan kişi, jandarmanın yürüttüğü çalışmalar sonucunda teslim oldu.
Hakkari Valiliği, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalara devam edildiğini belirten açıklamalarda bulundu.
Valiliğin yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan ve Hakkari'de aranan şüpheliler listesindeki 5607 sayılı “kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ş.'nin, JASAT tarafından ikna edilerek şüphelinin teslim olduğu duyuruldu.
Üzümlü Sınır Kapısı üzerinden teslim olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
