Hakkari'de komyonetiyle yamaca çarpan sürücü hayatını kaybetti (Hakkari Haberleri)

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir kamyonet yamaca çarptı.  Kamyonetin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Hakkari'de komyonetiyle yamaca çarpan sürücü hayatını kaybetti

-Şırnak kara yolundaki Çığlı köyü yakınında Muhammed Özbeğ'in kullandığı kamyonet, yamaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Özbeğ ve yanındaki Ramazan Deniz, ekiplerce kamyonetten çıkarılarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özbeğ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yasal Bilgilendirme

Hakkari Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hakkari Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...