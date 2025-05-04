Hakkari'de komyonetiyle yamaca çarpan sürücü hayatını kaybetti (Hakkari Haberleri)
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir kamyonet yamaca çarptı. Kamyonetin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çığlı köyü yakınında Muhammed Özbeğ'in kullandığı kamyonet, yamaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Özbeğ ve yanındaki Ramazan Deniz, ekiplerce kamyonetten çıkarılarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özbeğ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hakkari Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hakkari Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hakkari
- Yerel Haber
- Türkiye