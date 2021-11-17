Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi askerler kurtardı

Haberler - Hakkari Haberleri Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 19:23
Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karakoç köyünde bir traktör şarampole devrildi. Traktörde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
2. Motorlu Piyade Bölük Komutanlığında görevli askerler tarafından kurtarılan yaralılar, Kaletepe Üs Bölgesi'ne taşındı. Kazada yaralananlar, doktor muayenesinin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bakanlık, yaralıların kurtarılarak helikoptere taşınması sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.
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