Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi askerler kurtardı (Hakkari Haberleri)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde, şarampole devrilen traktördeki 5 kişi, askerler tarafından kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildi.

Haberler - Hakkari Haberleri Anadolu Ajansı 17.11.2021 - 19:23

Hakkari'de şarampole devrilen traktördeki 5 kişiyi askerler kurtardı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karakoç köyünde bir traktör şarampole devrildi. Traktörde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

2. Motorlu Piyade Bölük Komutanlığında görevli askerler tarafından kurtarılan yaralılar, Kaletepe Üs Bölgesi'ne taşındı. Kazada yaralananlar, doktor muayenesinin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bakanlık, yaralıların kurtarılarak helikoptere taşınması sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.

Yasal Bilgilendirme

Hakkari Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Hakkari Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...