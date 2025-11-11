Hakkari'de yurt yemekhanesi denetimden geçti

Hakkari'de zabıta ekipleri, kent genelinde bulunan işletmelere yönelik hijyen denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu denetimler çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yurdun yemekhanesinde denetim yaptı.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin yemek ihtiyacını karşılayan ve 47 personelin vardiyalı olarak görev yaptığı yurt yemekhanesi, denetlendi. Denetim ekibi, mutfak ve yemekhane bölümünde personelin kılık kıyafeti, saç, sakal, tırnak ve genel hijyen kurallarına dikkat etti.

Denetimde, personelin temizliği ve düzeni ekipler tarafından takdir topladı. Öğrencilerden de görüş alan denetim ekibi, yemekhane ve mutfak hijyeni ile yemeklerin kalitesi konusunda öğrencilerin memnuniyetini öğrendi.