Hakkari'yi sağanak vurdu. Lise sular altında kaldı

Sağanak yağış beraberinde su baskınlarını da getirdi.

İlçe genelinde gün boyu aralıksız devam eden yağışlar, özellikle altyapı yetersizliğinin bulunduğu bölgelerde su taşkınlarına neden oldu. Esenyurt Mahallesi'nde yer alan Anadolu Lisesi, daha önceki yağışlarda hasar gören ve bir bölümü yıkık olan çevre duvarının bulunduğu noktadan gelen suların baskınına uğradı.

Hafta sonu olması nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı saatlerde gerçekleşen olayda, okul yönetimi ve personeli durumu fark ederek bölgeye intikal etti. Kendi imkanlarıyla suyun yönünü değiştirmeye çalışan personel, yoğun çaba sarf ederek suyun sınıflara girmesini engelledi.

Tahliye çalışmaları sayesinde okul binasında büyük çaplı maddi hasarın önüne geçildi.

Bölgedeki su kanalına ilişkin ıslah projelerinin henüz hayata geçirilmediğini belirten mahalle sakinleri, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından geçmiş yıllarda yapılan keşif çalışmalarına rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini, her yağış sonrası benzer tablolarla karşılaştıklarını dile getirdiler.

VELİLER ÖNLEM TALEP EDİYOR

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, okul bahçesinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için altyapı eksikliklerinin giderilmesini bekleyen mahalle sakinleri ve veliler, yeni haftaya hazırlanan okulda benzer bir durumun tekrar etmemesi için yetkililerin acilen önlem almasını talep etti.