Heyelan yolu kapatınca halay çektiler
18.04.2026 16:19
Hakkari - Van kara yolundaki heyelan nedeniyle seyahatine devam edemeyen nişan konvoyu, beklerken halaya durdu.
Van’da düzenlenecek bir nişan merasimine gitmek üzere Hakkari’den yola çıkan bir aile, Akçalı köyü yakınlarındaki kara yolunun heyelan nedeniyle trafiğe kapanması üzerine yolda beklemek zorunda kaldı.
Uzun süre yolun açılmasını bekleyen araç konvoyundaki kadınlar, halay çekerek zaman geçirdi.
Renkli görüntülere sahne olan anlar, hem konvoyda bekleyenler hem de bölgeden geçen diğer vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
YASAL UYARI
HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.