Heyelan yolu kapatınca halay çektiler

Van ’da düzenlenecek bir nişan merasimine gitmek üzere Hakkari ’den yola çıkan bir aile, Akçalı köyü yakınlarındaki kara yolunun heyelan nedeniyle trafiğe kapanması üzerine yolda beklemek zorunda kaldı.

Uzun süre yolun açılmasını bekleyen araç konvoyundaki kadınlar, halay çekerek zaman geçirdi.

Renkli görüntülere sahne olan anlar, hem konvoyda bekleyenler hem de bölgeden geçen diğer vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.