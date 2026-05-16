İşçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var
16.05.2026 10:57
Ekipler sarp arazi nedeniyle araca ulaşmakta güçlük çekti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünün Meşkan Tepesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Sarp arazi nedeniyle araca ulaşmakta güçlük çeken ekipler ve vatandaşlar, halatlar yardımıyla uçuruma inerek yaralılara müdahale etti.
Sedyelere alınan yaralılar, yoğun uğraşlar sonucu yukarı taşınarak hazır bekletilen ambulanslara ulaştırıldı.
Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necati Karaköse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hastanede tedavi altına alınan diğer 7 yaralıdan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
