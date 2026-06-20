Jandarma, AFAD, 112'nin yaralı kurtarma operasyonu

Ayağında kırık olduğu belirlenen M.S.'nin hastaneye götürülmesi için destek ekip talebinde bulunuldu.

Zorlu arazi şartlarına rağmen yaralıya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

AFAD 'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari -Van kara yolundaki Halil Vadisi'ne ot toplamaya giden M.S, kayalık alandan düşerek yaralandı.

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