Jandarma, AFAD, 112'nin yaralı kurtarma operasyonu
20.06.2026 15:48
Hastaneye kaldırılan M.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hakkari'de ot toplarken vadideki kayalıklardan düşen kişi, zorlu çalışmalar sonucu kurtarıldı.
AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari-Van kara yolundaki Halil Vadisi'ne ot toplamaya giden M.S, kayalık alandan düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Zorlu arazi şartlarına rağmen yaralıya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ayağında kırık olduğu belirlenen M.S.'nin hastaneye götürülmesi için destek ekip talebinde bulunuldu.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yardımıyla yaklaşık 400 metrelik kayalık alandan kontrollü şekilde çıkarılan M.S, askeri helikoptere alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
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