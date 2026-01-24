Kar ve tipinin ortasında kaldılar

İlçeye bağlı Adaklı köyü mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı.

YASAL UYARI

HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.