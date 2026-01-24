Kar ve tipinin ortasında kaldılar

24.01.2026 13:26

Kar ve tipinin ortasında kaldılar
Anadolu Ajansı
AA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

İlçeye bağlı Adaklı köyü mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı.

 

Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

 

Ekipler, yoğun çalışma sonucu köy yolunu açarak araçları bulundukları yerden çıkardı.

