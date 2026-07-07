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Köylüler endişeli. Tarım alanlarına yayılmaya başladı

07.07.2026 13:58

Köylüler endişeli. Tarım alanlarına yayılmaya başladı
IHA

Çekirgelerin sayıları günden güne artıyor.

İHA
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Hakkari'de hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü, köylüleri endişelendirdi.

Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünde, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri korkuttu. 

 

Sayıları her geçen gün artan çekirgeler, meyve ağaçları başta olmak üzere tarım alanlarına yayılmaya başladı. Köy sakinleri, kısa sürede çoğalan çekirgelerin özellikle meyve ağaçlarına zarar verdiğini belirtti. 

 

AĞAÇLARIN DALLARINI VE YAPRAKLARINI SARDILAR

 

Çekirge sürüsünün ağaçların dallarını ve yapraklarını sardığını dile getiren vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde tarımsal üretimin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

 

Çekirge istilasını görüntüleyen köylüler, sorunun büyümeden kontrol altına alınmasını istedi. 

 

Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte etkisini artıran çekirge yoğunluğu nedeniyle üreticiler, meyve bahçeleri ve ekili alanlarda oluşabilecek zarar konusunda tedirgin olduklarını dile getirdi.

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