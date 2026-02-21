Meteorolojiden uyarı. İki bölgeye dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için çığ uyarısında bulundu.

Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bekleniyor.

