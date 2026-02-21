Ramazan imsakiyesi banner
Meteorolojiden uyarı. İki bölgeye dikkat!

21.02.2026 13:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bekleniyor.

 

Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

