Minibüsler fırtınaya yakalandı

Kentte dün etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Hakkari'den Durankaya beldesine giden iki minibüsteki 20 kişi, kent merkezine 7 kilometre mesafedeki 2 bin 700 rakımlı Şivekör Tepesi'nde kar nedeniyle mahsur kaldı. Aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 20 kişinin kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu kara saplanan minibüsler kurtarıldı. 2 minibüs ve içerisindeki yolcular daha sonra kent merkezine geri döndü.

Öte yandan, Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçedeki kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaşırken, karla mücadele ekipleri trafikte sorun yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.