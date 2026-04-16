Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 12 öğrenci hastanelik oldu
16.04.2026 10:52
Öğrencilerin, okulda verilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı belirtiliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt İlkokulu'nda zehirlenme şüphesiyle 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esenyurt İlkokulu'nda verilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine hızla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılırken, öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun netlik kazanması için yemek numunelerinin inceleneceği belirtildi.
Yetkililer, olayla ilgili detaylı araştırmanın sürdüğünü bildirdi.
