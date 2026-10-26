Şemdinli'de taşların arasına gizlenmiş eroin ve skunk ele geçirildi
26.10.2026 16:30
Son Güncelleme: 26.10.2026 16:30
Uyuşturucu maddeler taşlarla gizlenmiş çantada bulundu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde taşlarla gizlenmiş çantada 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Şemdinli kırsalında arama yaptı.
Bölgede uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine gerçekleştirilen çalışmada, üzeri taşlarla kapatılarak gizlenmiş bir çanta bulundu.
Çantada yapılan incelemede 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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