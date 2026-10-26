Şemdinli'de taşların arasına gizlenmiş eroin ve skunk ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde taşlarla gizlenmiş çantada 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çantada yapılan incelemede 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

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