Sokakta kızak kayan çocuk otobüsün altında kaldı
25.01.2026 16:39
Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde kızakla kaydığı sırada belediyeye ait toplu taşıma otobüsünün altına giren çocuk hayatını kaybetti.
Hakkari'de yoğun kar yağışının ardından karla oynamak ve kızak kaymak için sokakta olan 11 yaşındaki küçük çocuk kızakla kaydığı sırada belediye otobüsünün altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, belediye yetkilileri de kamuoyuna açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, olay anına ait görüntülerin incelendiği belirtilerek, otobüsün yokuş yukarı çıktığı sırada hızının yaklaşık 13 kilometre, virajı dönerken ise 8 kilometreye kadar düştüğü ifade edildi. Yetkililer, aracın düşük hızda olması nedeniyle kısa sürede durabildiğini, ancak çocuğun kayarak otobüsün altına girdiğini bildirdi.
Belediye'nin yaptığı açıklamada "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
