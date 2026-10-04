TIR'da arı kovanlarına gizlenmiş 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 3 gözaltı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik, yaklaşık 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu, şüpheli olduğu değerlendirilen TIR tespit edildi. TIR, ekipler tarafından durdurulup arandı.

Dorsede canlı arıların yer aldığı kovanları da inceleyen ekipler, peteklerin arasına gizlenmiş uyuşturucuları tespit etti. Yapılan detaylı aramada 85,9 kilo skunk ile 5,2 kilo toz esrar olmak üzere toplam 91 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, uyuşturucu tacirlerinin farklı yöntemlerle uyuşturucuları saklamaya ve sevk etmeye çalıştığı, ekiplerin çalışmalarında da bu yöntemlerin deşifre edildiği belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin, vatandaşların huzur ve güvenliği ile gençlerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.