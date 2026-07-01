Türkiye-İran sınırında 12 kilometrelik tır kuyruğu

Türkiye'nin İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.

Yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğunda bekleyen sürücülerden Sohrap Sorabi de bölgede lavabo ve banyo gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanların bulunmadığını ifade ederek, çözüm bulunması istedi.

Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran 'a geçmek isteyen tır şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. 5 gündür bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 12 kilometreye ulaştı.

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