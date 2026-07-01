Türkiye-İran sınırında 12 kilometrelik tır kuyruğu
01.07.2026 16:51
Hakkari-İran sınırında 12 kilometrelik tır kuyruğu.
Türkiye'nin İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda 12 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. İran gümrüğünde sistemsel bir sorun yaşandığı, yoğunluğun bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.
Esendere Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'a geçmek isteyen tır şoförleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. 5 gündür bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 12 kilometreye ulaştı.
Tır kuyruğunda bekleyen sürücüler, günlerdir yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti. Sürücüler, sıcak hava koşullarında temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, yetkililerden ise çözüm beklediklerini söyledi.
17 yıldır tır şoförlüğü yaptığını belirten Ferhat Bekşey, “5 gündür gümrük kapısında sıra bekliyorum" dedi.
Yaklaşık 12 kilometrelik tır kuyruğunda bekleyen sürücülerden Sohrap Sorabi de bölgede lavabo ve banyo gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği alanların bulunmadığını ifade ederek, çözüm bulunması istedi.
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