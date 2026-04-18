Van-Hakkari kara yolunda heyelan riski devam ediyor
18.04.2026 15:22
Bölgede uygulanan kontrollü geçiş kapsamında, araçlar günde yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde geçebiliyor.
Van ile Hakkari kara yolu arasındaki heyelan riski ulaşımı aksatıyor.
Hakkari-Yüksekova kara yolunda 13 Nisan günü meydana gelen heyelan büyük tahribata yol açmıştı. Bölgede 1 haftadır uygulanan kontrollü geçiş kapsamında, araçların günde sadece yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde geçişine izin veriliyor. Ancak bu uygulama da sorunu çözmeye yetmiyor. Sürekli olarak dağdan kopan kaya parçaları, hem sürücüler için tehlike oluşturuyor hem de yürütülen çalışmaları sekteye uğratıyor.
Karayolları ekipleri ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgede sürdürülen çalışmalar, devam eden heyelan riski nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor. Yetkililer, yolu tamamen güvenli hale getirmek için yoğun çaba sarf ederken, karşılıklı geçişlerin kontrollü şekilde sağlanması için de önlemler artırılıyor.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, kalıcı ve hızlı bir çözüm bulunmasını talep ediyor. Özellikle ulaşımın sık sık durması, günlük hayatı ve ticareti olumsuz etkiliyor.
Yetkililer, heyelan riskinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtirken, sürücülerin de uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.
YASAL UYARI
HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.