Yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. Bodrumda ölü bulundu, kayıp eş aranıyor

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Hamide Çiftçi, yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu.

Bağlar Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 1’inci katında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ve eşi L.Ç.'den dünden beri haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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