Yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. Bodrumda ölü bulundu, kayıp eş aranıyor
08.06.2026 11:10
Son Güncelleme: 08.06.2026 11:11
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hakkari'de yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu çiften, 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulundu, kayıp eşi ise aranıyor.
Bağlar Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 1’inci katında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ve eşi L.Ç.'den dünden beri haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Hamide Çiftçi, yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu.
Kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatılırken, eşi L.Ç.'ye henüz ulaşılamadı. Ekiplerin L.C.’yi arama çalışmaları sürüyor.
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