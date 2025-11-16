Yüksekova-Van Karayolu'nda heyelan

16.11.2025 16:10

Yüksekova-Van Karayolu'nda şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yüksekova-Van Karayolu'nda heyelan meydana geldi.

 

Heyelan, daha önce de toprak kayması yaşanan Çöplük mevkisinde meydana geldi.

 

Heyelanda yola inen çamur ve toprak, birçok aracın mahsur kalmasına neden oldu. Olayın bildirilmesi üzerine Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

 

Ekipler, iş makineleriyle yola inen çamur kütlesini temizlemek için çalışma başlattı.

