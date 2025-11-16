Yüksekova-Van Karayolu'nda heyelan

Heyelanda yola inen çamur ve toprak, birçok aracın mahsur kalmasına neden oldu. Olayın bildirilmesi üzerine Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Heyelan, daha önce de toprak kayması yaşanan Çöplük mevkisinde meydana geldi.

