Yüksekova'da, arazide 184 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Haberleri 23.07.2021 - 21:45
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü kırsalında uyuşturucu bulunduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
Narkotik kopeklerinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde arazide çuvallar içinde 184 kilo eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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