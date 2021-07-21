Yüksekova'da balık ölümleri endişe yarattı

Hakkari, Yüksekova ilçesindeki Nehil sazlığında toplu balık ölümleri yaşandı.

Su yüzüne çıkan ölü balıklar, endişeye neden oldu. Yüksekova Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim Kaçan, son günlerde balık ölümleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, buna aniden artan hava sıcaklıklarına bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığını söyledi.

Veteriner Kaçan, şöyle konuştu:



"Balık ölümlerinin birçok sebebi var. Kimyasal atıkların suya karışması, son zamanlardaki sıcaklık artışlarına bağlı olarak özellikle suların azalması sonucu suda bulunan oksijenin azalmasıyla balık ölümlerin olabileceğini düşünüyorum.



Daha önce burada böylesi balık ölümleri yaşanmamıştı. Son 10 gündür ilçemizde sıcaklıklar oldukça yükseldi. Hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana geliyor."