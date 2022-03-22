Yüksekova'da kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis memuru tutuklandı

Haberler - Hakkari Haberleri Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 16:21
Hakkari Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, dün ilçe çıkışındaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, paketler halinde gizlenmiş 52 kilo 500 gram patlayıcı buldu.
Gözaltına alınan sürücü A.K'nin İstanbul'un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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