Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu, 9 tutuklama
28.02.2026 10:17
Hakkari-Yüksekova havalimanından uyuşturucu sevkiyatı bilgisi üzerine yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Selahattin Eyyubi Havalimanı'ndan başka illere uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda organize şekilde faaliyet gösteren suç örgütü tespit edildi.
İncelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu madde kaçakçılığını kuryeler aracılığyla gerçekleştirdiği, havalimanında taşeron yer hizmetlerinde görev yapan bazı personelden yardım aldıkları öğrenildi.
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve tekniki takiğp çalışmaları neticesinde; 5 kilogram metamfetamin maddesi ve 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
9 TUTUKLAMA
Eş zamanlı yapılan operasyonlarda örgütlü hareket ettiği değerlendirilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.
YASAL UYARI
HAKKARI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HAKKARI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.