Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu, 9 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda örgütlü hareket ettiği değerlendirilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve üç ay süren fiziki ve tekniki takiğp çalışmaları neticesinde; 5 kilogram metamfetamin maddesi ve 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

