Hakkari'de kar yağışı

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettiren yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Hakkari Belediyesi ekipleri, kentte 15 farklı noktada karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makineleriyle yolların açık tutulması sağlanırken, buzlanmaya karşı da önlem alınıyor.

Yetkililer, çığ düşmelerine karşı sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.