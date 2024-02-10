Hakkında 17 yıl hapis cezası vardı, Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar’da üç ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis suçu bulunan kişiyi jandarma yakaladı.

Hakkında 17 yıl hapis cezası vardı, Afyonkarahisar’da yakalandı

İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 17 yıl, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., isimli şahıs İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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