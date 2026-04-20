Halı çırpma kavgası büyüdü. Pompalı tüfekle öldürüp butona bastılar

Olay, Afyonkarahisar kent merkezindeki Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı dün üst kat komşuları Erhan İ. ve Nursel İ., ile tartıştı.

Bu sabah erken saatlerde iki taraf arasında yine benzer bir konuda tartışma yaşandı.

Erhan İ. Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

KADES BUTONUNA BASIP YARDIM İSTEDİLER

Erhan İ. ve Nursel İ., olaydan sonra Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) butonuna basarak yardım istedi.

Yaklaşık 4 dakika içerisinde bölgeye gelen polis ekipleri, apartmana girdiklerinde yaşlı çifti kanlar içinde buldu.

Bodur çifti, hastanede tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Erhan İ. ve Nursel İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay sonrası savcılık tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.