Halı sahada feci olay: Maç hastanede bitti

Elazığ 'da halı saha maçında feci bir olay yaşandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir halısahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maç yapıldığı esnada halısahanın teli bir kişinin koluna saplandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tadından tel kesilirken yaralı adam, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.