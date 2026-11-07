Halı sahada olay: Silahla sahaya girdi
07.11.2026 12:03
IHA
Silahla sahaya giren şüphelinin görüntüsü.
Ankara'da oynana bir halı saha maçında çıkan kavgada, bir kişi silah çekti.
Ankara'da halı saha maçında çıkan kavgada bir kişi silah çekti.
Etimesgut'ta yer alan bir halı saha turnuvasında, amatör iki takım arasında oynanan maçta kavga çıktı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bir seyirci silahıyla sahaya girerek müdahale olmaya çalıştı.
O anlar maçın canlı yayın kamerasınca kaydedildi.