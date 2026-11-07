Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Halı sahada olay: Silahla sahaya girdi

07.11.2026 12:03

Halı sahada olay: Silahla sahaya girdi
IHA

Silahla sahaya giren şüphelinin görüntüsü.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Ankara'da oynana bir halı saha maçında çıkan kavgada, bir kişi silah çekti.

Ankara'da halı saha maçında çıkan kavgada bir kişi silah çekti.

 

Etimesgut'ta yer alan bir halı saha turnuvasında, amatör iki takım arasında oynanan maçta kavga çıktı.

 

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya bir seyirci silahıyla sahaya girerek müdahale olmaya çalıştı.

 

O anlar maçın canlı yayın kamerasınca kaydedildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram