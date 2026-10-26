Hastaneye gitmek için yola çıkmıştı. Aracında baygın bulundu

Zonguldak -Filyos tünellerinde çalışan Oktay Ç., şiddetli baş ağrısı nedeniyle kendi aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı.

Ancak bir süre sonra Oktay Ç., Zonguldak İl Özel İdaresi personeli Ergin Karakaya ve Koray Yeşildağ tarafından yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın halde bulundu.

Oktay Ç.'ye ilk müdahaleyi yapan 2 personel, sağlık ekiplerine haber verdi.

Adam, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.