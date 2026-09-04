7 arı şahinini vurdu, 1 milyon 356 bin lira ceza yedi

Hatay’ın Antakya ilçesinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen A.G.’ye, koruma altındaki 7 arı şahinini vurduğu gerekçesiyle 1 milyon 356 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Üçgedik Mahallesi’nde yürüttükleri çalışma sırasında A.G.’yi yakaladı. Yapılan incelemede, A.G.’nin göç döneminde Hatay üzerinden geçen koruma altındaki arı şahinlerini vurduğu tespit edildi.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, vurulan 7 arı şahini için A.G.’ye toplam 1 milyon 356 bin lira ceza kesti. Kaçak avcılıkta kullanılan yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Hatay’ın ana kuş göç yollarından biri olduğunu ve göç dönemlerinde binlerce kuşun kent üzerinden geçtiğini belirterek, vatandaşlardan göç eden kuşları rahatsız etmemelerini istedi.