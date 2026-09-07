Ayrılma aşamasındaki eşinin kaldığı konteyner kenti bastı, 4 kişiye palayla saldırdı
07.09.2026 08:56
Ekipler, 4 suç kaydı bulunduğu ve alkollü olduğu belirtilen M.Y.’yi suç aletiyle birlikte yakaladı.
Hatay’da alkollü olduğu belirtilen 60 yaşındaki şüpheli; imam nikahlı eşi, öz kızı, üvey kızı ve bacanağını palayla yaraladı. Şüpheli suç aletiyle yakalandı.
Hatay’da ayrılma aşamasındaki imam nikahlı eşinin kaldığı konteyner kente giden M.Y. (60), çıkan tartışmada 4 kişiyi palayla yaraladı.
Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’ndeki konteyner kentte akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak bölgeye gelen M.Y., imam nikahlı eşi E.Ş. ile tartıştı. M.Y., tartışmanın ardından E.Ş.’ye palayla saldırdı.
Çevredekilerin müdahalesi üzerine M.Y., öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş.’yi de yaraladı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 suç kaydı bulunduğu ve alkollü olduğu belirtilen M.Y.’yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Başından yaralanan E.Ş. ile diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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