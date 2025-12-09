Hatay'da elektrik kablolarında patlama meydana geldi

Hatay'ın Antakya ilçesi Bağrıyanık ve Narlıca mahallelerinde yaşanan arklar sonu elektrik kablolarından patlamalar yaşandı. Bomba gibi patlayan kablolar mahallede geceyi gündüze çevirdi. Mahalledeki vatandaşları tedirgin eden patlama anbean kameraya yansıdı.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik kablolarında çıkan yangını söndürürken elektrik dağıtım şirketi personeli tarafından kablolarda yenileme yapıldı. Kısa süre elektriksiz kalan mahalle kabloların onarılmasıyla yeniden aydınlandı.

Yaşanan patlamalar sonrası ekiplerin kısa sürede gelerek onarım gerçekleştirdiğini ifade eden Emrullah Bayraktar, "Elektrik kablolarından önce bomba gibi bir ses geldi. Kablolar alev alınca havai fişek gibi patlamalar oldu. Kablolardan çıkan kıvılcımlar gözlerimizi alıyorlar. Kablolarından kıvılcımlar su gibi aşağıya döküldü. Kablolardaki yangını yangın tüpleriyle söndürdük. Gece saatlerinde ekipler gelip kabloları onardılar" ifadelerini kullandı.