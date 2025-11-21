Hatay'da imar ve ihya çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı.

Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.

Asrın felaketinden bu yana inşa edilen 108’inci cami Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi’nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan 108 cami ibadete açılırken, 54 camide de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.