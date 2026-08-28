Hatay'da kira tartışması çivili sopalı kavgaya dönüştü

Olay, Saraykent Mahallesi otogar mevkiinde meydana geldi. Deprem sonrası bölgede konteyner iş yeri açan Hikmet Karaoğlan ile baba-oğul A.K. ve C.K. arasında kira meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavgada Karaoğlan ile yeğeni yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karaoğlan, konteyner iş yerinin bulunduğu alan için 3 yıldır kira ödediğini, 5 bin liralık bedelin 15 bin liraya çıkarılmak istenmesine itiraz etmesi üzerine kavganın çıktığını öne sürdü.





KAMU BÖLGESİNDEN 3 YILDIR KİRA ALDIKLARINI İDDİA ETTİLER

Yeşil alan olan bölge için kendilerinden 3 yıldır kira tahsil edildiğini iddia eden ve duruma karşı geldiğini söyleyen Karaoğlan, "Depremden sonra bu iş yerimizi açtık ve yeri birisinden kiraladık. Buranın tapulu olduğunu bize söylediler, belediyeden gelindiğindeyse buranın yeşil alan olduğu söylendi. Biz bu güne kadar aylık 5 bin TL kira verdik, 3 yıldır. 6 esnaf kira veriyor. Ben de buna karşı geldim, oğlu geldi ve ayın 1’inde kiranın 15 bin TL olacağını söyledi. Ardından küfür ederek, ağza alınmayacak sözler söyledi. Ben de kendimi koruma amaçlı oradan ayrıldım. Yerin yeşil alan olduğunu söyleyerek kira vermeyeceğimi söyledim" dedi.

“UÇLARINDA ÇİVİLER OLAN KALASLARLA SALDIRDILAR”

Yaşanan kira tartışması sonrası 10 yaşındaki evladının gözlerinin önünde kavganın yaşandığını anlatan Karaoğlan, "Bunun üzerine babası geldi, konuştuğumuz esnada kafama vurdu. Sonrasında 10 yaşında çocuğumun yanında kavga yaşandı ve çocuğum bu olaydan etkilendi. Sopalarla bize saldırılar, biz de kendimizi korumaya çalıştık. Ben ellerimi havaya kaldırmasam kafama darbe alarak beyin kanamasından ölebilirdim. Oğlu, babası ve 1 şahısla bize saldırdılar. Uçlarında çiviler olan kalaslarla bize saldırdılar. Devletin malını kimse kalkıp da kiralayamaz. Ben ekmeğimi kazanma derdinde olan birisiyim" dedi.