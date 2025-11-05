Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ACD 057 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 31 M 8083 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

