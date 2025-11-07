Jandarma ekipleri öğrencilere doğa sevgisi aşıladı

Antakya Alazi İlkokulu’nda komandoların da yer aldığı etkinlikte, çocuklara Türk bayrağı, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinlikte ayrıca Jandarma köpek unsurları ve komandolar tarafından gösteriler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan programla ilgili yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızda doğa sevgisi, çevre bilinci ve vatan sevgisini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor” denildi.