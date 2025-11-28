4 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
28.11.2025 09:36
İHA
Hatay'da 4 milyon 372 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında tespit ettikleri bir adrese baskın yaptı.
Yapılan baskında piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
YASAL UYARI
ARSUZ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARSUZ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.