4 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında tespit ettikleri bir adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi.