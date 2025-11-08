Evde mahsur kalan bebek için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı
08.11.2025 09:48
İHA
Hatay'da kapının kapanmasıyla evde mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.
Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan aile evden çıkacağı esnada evin anahtarını almak isterken kapının kapandı.
Kapının kapanmasıyla 1 yaşındaki bebek içeride mahsur kaldı. Ailenin kendi imkanlarıyla kapıyı açamaması ve çilingire ulaşamaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bom aracıyla dairenin camından içeri girdi. Evin kapısını camdan girerek açan ekipler, ailenin sağlıklı şekilde evladına kavuşmasını sağladı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
