Evde mahsur kalan bebek için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Kapının kapanmasıyla 1 yaşındaki bebek içeride mahsur kaldı. Ailenin kendi imkanlarıyla kapıyı açamaması ve çilingire ulaşamaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan aile evden çıkacağı esnada evin anahtarını almak isterken kapının kapandı.

