Hatay’da ormanda mahsur kalan Alzheimer hastası kurtarıldı
13.08.2026 15:01
Ormanda kaybolan Alzheimer hastası kadın kurtarıldı.
Hatay’da ormanlık alanda düşerek mahsur kalan Alzheimer hastası vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi
Hatay’ın Belen ilçesinde ormanlık alanda düşerek mahsur kalan Alzheimer hastası vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Müftüler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede düşerek mahsur kalan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, koordineli çalışmayla vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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