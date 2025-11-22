Dikkat çeken cami: Arabalar cemaatin altından geçiyor
22.11.2025 09:29
İHA
Hatay'da uygun yer bulunamaması üzerine yol üzerine inşa edildi. 4 metre yüksekliğe yapılan caminin altından yol geçiyor.
Hatay'da Üzengilli Köyü Camisi 1974 yılında inşa edildi. Caminin zamanla yetersiz gelmesinden dolayı köy sakinleri yeni cami yapılmasına karar verdiler. Cami için daha geniş ve uygun yer bulunamaması üzerine aynı noktaya altından yol geçecek şekilde yeni bir cami inşa edildi.
Günümüzde mahalleli tarafından kullanılan ve altından 6 metre genişliğinde, 4 metre 70 santim yüksekliğinde yol geçen cami depremde de zarar görmedi. Vatandaşlar ibadet ederken alttan geçen yoldan araçlar geçiyor
