Dikkat çeken cami: Arabalar cemaatin altından geçiyor

Hatay'da Üzengilli Köyü Camisi 1974 yılında inşa edildi. Caminin zamanla yetersiz gelmesinden dolayı köy sakinleri yeni cami yapılmasına karar verdiler. Cami için daha geniş ve uygun yer bulunamaması üzerine aynı noktaya altından yol geçecek şekilde yeni bir cami inşa edildi.

Günümüzde mahalleli tarafından kullanılan ve altından 6 metre genişliğinde, 4 metre 70 santim yüksekliğinde yol geçen cami depremde de zarar görmedi. Vatandaşlar ibadet ederken alttan geçen yoldan araçlar geçiyor