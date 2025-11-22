Hatay'da çıkan bıçaklı kavgada 3 şüpheli tutuklandı
22.11.2025 12:10
İHA
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen 2 kişinin yaralandığı iki grup arasındaki kavga ile ilgili yakalanan 3 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Kasım 2025 tarihinde Dörtyol Sanayi Mahallesi’nde iki grup arasında meydana geldi.
Y.M. ile T.M.’nin ağır yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili yapılan çalışmada kavgaya karıştıkları tespit edilen R.N., M.G. ve E.N. adlı 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
