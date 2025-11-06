Hatay'da trafik kazası: 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Cadde üzerinde yer alan kavşakta cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerindeki Orman İşletme Kavşağı'nda meydana geldi.

