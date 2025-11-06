Hatay'da trafik kazası: 2 araç kafa kafaya çarpıştı
06.11.2025 09:33
Son Güncelleme: 06.11.2025 09:34
İHA
Hatay'da cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerindeki Orman İşletme Kavşağı'nda meydana geldi.
Cadde üzerinde yer alan kavşakta cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
DÖRTYOL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÖRTYOL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.