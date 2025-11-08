Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
08.11.2025 16:34
İHA
Hatay’da 2 motosikletin çarpışmasıyla yaşanan kazada araç sürücüleri yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi’nde yaşandı. Sokak kesişiminde 2 motosiklet çarpıştı. Kazada 2 motosikletin sürücüsü de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
