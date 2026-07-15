Motosiklet şovu pahalıya patladı
15.07.2026 13:05
3 motosiklet ekipler tarafından durduruldu.
Hatay'da ilerleyen trafikte tehlikeli hareketler yapan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 178 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamalarda biri plakasız, ikisi ise ön teker kaldırarak akrobatik hareket yaptığı belirlenen 3 motosiklet ekipler tarafından durduruldu.
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