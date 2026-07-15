Motosiklet şovu pahalıya patladı

Hatay'da ilerleyen trafikte tehlikeli hareketler yapan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 178 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamalarda biri plakasız, ikisi ise ön teker kaldırarak akrobatik hareket yaptığı belirlenen 3 motosiklet ekipler tarafından durduruldu.

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