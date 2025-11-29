Hatay'da bıçaklı kavga: 3 kişi tutuklandı

29.11.2025 11:42

Son Güncelleme: 29.11.2025 11:42

IHA

Hatay'da meydana gelen bıçaklı kavga olayının şüphelileri yakalandı. Yakalanan üç kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

Erzin ilçesinde 26 Kasım tarihinde meydana gelen bıçaklı kavgada bıçakla kasten adam yaralama suçundan şüpheli bulunan O.B., G.B. ile M.E. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıktıkları mahkemede tutuklandılar.

